Bloomberg-Analysten: Themen-ETFs könnten in nächsten fünf Jahren weltweit Gesamtvolumen von 500 Milliarden US-Dollar erreichen Themen-ETFs werden Branchen-ETFs überholen. Davon gehen die Analysten von Bloomberg aus. Sie schätzen, dass Themen-ETFs weltweit ein Gesamtvolumen von 500 Milliarden US-Dollar in den nächsten fünf Jahren erreichen könnten. Das wäre mehr als in allen Branchen-ETFs zusammen. Obwohl traditionelle Branchen-Fonds ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...