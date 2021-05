DJ Brit. Gesundheitsbehörde rät unter 40-jährigen zu Astrazeneca-Alternative

Von Cecilia Butini

LONDON (Dow Jones)--Das britische Impf- und Immunisierungskomitee empfiehlt Menschen im Alter von 30 bis 39 Jahren als Vorsorge gegen seltene Blutgerinnungserkrankungen eine Alternative zum Corona-Impfstoff von Astrazeneca zu erhalten. Diese geänderte Impf-Empfehlung hat die Gesundheitsbehörde Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) am Freitag mitgeteilt.

Diese Empfehlung sei vor dem Hintergrund erfolgt, dass die Corona-Infektionsrate in Großbritannien zunehmend unter Kontrolle gebracht werde, so die Behörde. Die Wahrscheinlichkeit sinke, dass eine jüngere Person ernsthaft an Covid-19 erkrankt.

Die Option, auf einen Alternative zu dem Impfstoff von Astrazeneca auszuweichen, sollte ausgeübt werden, wenn sie verfügbar ist und nur dann, wenn dies nicht zu erheblichen Verzögerungen bei der Impfung führt. Eine frühere Entscheidung hatte erwachsenen Personen unter 30 Jahren die Möglichkeit eingeräumt, sich mit einer Alternative impfen zu lassen.

Die MHRA hat bis zum 28. April 242 Berichte über eine seltene Blutgerinnungserkrankung erhalten, was laut der Gesundheitsbehörde eine Gesamthäufigkeit von 10,5 Fällen pro Million Impfdosen ergibt.

