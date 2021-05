Rostock (ots) - Am Samstag, den 8. Mai 2021, wird AIDAsol gegen 15.00 Uhr erneut am neuen Kreuzfahrtterminal in Rostock Warnemünde anlegen.Grund für den zweiten Anlauf in dieser Saison sind letzte Tests und die finale Abnahme der neuen Landstromanlage gemeinsam mit dem Hafen- und Seemannsamt der Hanse und Universitätsstadt Rostock, Rostock Port und weiteren Partnern. Am 10. Mai 2021 wird dann Europas größte Landstromanlage im Rahmen der 12. Nationalen Maritimen Konferenz offiziell in Betrieb genommen.Im September 2018 hat AIDA Cruises gemeinsam mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern, der Hanse und Universitätsstadt Rostock und Rostock Port eine Partnerschaft für die Entwicklung eines umweltfreundlichen Kreuzfahrttourismus auf den Weg gebracht. Diese hat u.a. den Aufbau der Landstromversorgung in Rostock-Warnemünde zum Ziel.AIDAsol wird nach der 12. Nationalen Maritimen Konferenz am kommenden Mittwoch, 12. Mai 2021, Kurs auf Kiel nehmen, um an der ebenfalls neuen Landstromanlage als erstes Kreuzfahrtschiff die abschließenden Tests zu absolvieren. Deren Bau ist das Ergebnis einer gemeinsamen Initiative der Landesregierung Schleswig-Holsteins, der Stadt und dem Hafen Kiel und AIDA Cruises. Die Ankunft von AIDAsol in Kiel ist am 13. Mai 2021 nachmittags geplant.Dank der weiteren Öffnungsschritte im Tourismus in Schleswig-Holstein wird AIDA Cruises bereits am 22. Mai 2021 mit AIDAsol ab Kiel in die Kreuzfahrtsaison starten. Nur einen Tag später, am 23. Mai 2021, begrüßt das Kreuzfahrtunternehmen an Bord von AIDAblu die ersten Gäste auf Reisen durch die griechische Inselwelt. Bereits seit Anfang März 2021 beweist AIDA Cruises mit den Reisen von AIDAperla rund um die Kanarischen Inseln, dass sicherer und entspannter Urlaub möglich ist.Alle AIDA Reisen bis zum Sommer 2022 sind im Reisebüro, im Internet auf www.aida.de und im AIDA Kundencenter buchbar.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & Sustainabilitypresse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/4909795