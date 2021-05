Köln (ots) - Bundestag und Bundesrat haben heute weitreichende Lockerungen für Geimpfte und vom Coronavirus genesene Personen verabschiedet. Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht verkündete zudem, dass die Beschlüsse bereits ab dem Wochenende umgesetzt werden.Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der Mediengruppe RTL, fände es eine deutliche Mehrheit von 64 Prozent der Bundesbürger richtig, wenn Hotels, Gaststätten, Theater oder Kinos für vollständig gegen Corona Geimpfte und Genesene wieder öffnen dürften. 33 Prozent der Befragten fänden das nicht richtig.Nur eine Minderheit von 32 Prozent der Bundesbürger glaubt zudem laut Umfrage, dass die vorübergehende unterschiedliche Behandlung von Geimpften und noch nicht Geimpften den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland stark gefährden wird. 48 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass dies den Zusammenhalt in der Gesellschaft etwas gefährden könnte, während 19 Prozent dadurch überhaupt keine Folgen für das gesellschaftliche Zusammenleben erwarten. Lediglich unter den AfD-Anhängern meint eine Mehrheit (63 %), dass die unterschiedliche Behandlung von Geimpften und nicht Geimpften den gesellschaftlichen Zusammenhalt "stark" gefährdet.Die Daten sind frei zur Veröffentlichung unter der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL am 5. und 6. Mai 2021 erhoben. Datenbasis: 1.003 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Alessia GerkensMediengruppe RTL DeutschlandTelefon: 0221 / 45674101alessia.gerkens@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/4909810