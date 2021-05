DJ PTA-News: BRN Börsen-Radio-Network AG: Börsenradio-Interview: Adidas Q1: Gut aus den Startblöcken gekommen, Reebok ist raus - Nationalmannschaft wird zur EM bei Adidas trainieren, Ziele 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heinersreuth (pta040/07.05.2021/16:05) - direkter Link zum Interview: https://www.brn-ag.de/38862-Adidas-Q1-2021-Reebok-Quartalszahlen

Im Rahmen der heutigen Q1-Zahlen bestätigte Adidas, das die deutsche Nationalmannschaft, vor und während der Fußball-EU bei Adidas in Herzogenaurach am Campus trainieren wird.

Jan Runau, Pressesprecher von adidas: "Wir sind sehr schnell aus den Startblöcken 2021 gekommen? Das besondere ist das Wachstum in China im 1. Quartal 2021, hier sind wir um 156 % gewachsen. Wir konnten diese Phasen des Lockdowns sehr gut überstehen, weil unser Online-Handel mit +43 % boomt. Die deutsche Nationalmannschaft wird sich im Juni auf dem Campus bei Adidas auf die Fußball-EM vorbereiten." Mit der Fünf-Jahres-Strategie "Own The Game" trennt sich Adidas auch von seiner Marke Reebok. Somit blieb unter dem Strich im fortgeführten Geschäft (ohne Reebok) 502 Mio. Euro hängen, nach 26 Mio. Euro im Vorjahr. Währungsbereinigt stiegen die Erlöse im 1. Quartal um 27 % auf knapp 5,3 Mrd. Euro. Der Ziel-Plan bis 2025 sieht u. a. vor: 9 von 10 adidas Artikeln nachhaltig zu machen, 1 Mrd. Euro Investitionen für digitale Transformation, zudem ist eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre von 8 Mrd. bis 9 Mrd. Euro geplant.

