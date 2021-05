Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von ITM Power. JPMorgan nahm den branchenweiten Abverkauf in dem Sektor zum Anlass und veröffentlichte eine neue Studie zu den Wasserstoff-Unternehmen. In der am Freitag vorliegenden Studie hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Nel auf "Neutral" belassen. Allerdings bevorzugt JPMorgan das Papier von ITM Power. Die Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten erhält das Votum "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Britische Pence (8,07 Euro). Bei den Verkäufen steht die Adidas-Aktie auf dem 5. Platz. Der Sportartikelhersteller hat mit den Zahlen für Q1 die Erwartungen der Analysten übertroffen und seine Prognose erhöht.