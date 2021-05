DJ Arbeitsagentur benötigt vom Staat 17 Mrd Euro Zuschuss - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Die Kosten der Kurzarbeit treiben das Defizit der Bundesagentur für Arbeit (BA) in immer neue Höhen. Wie der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, geht die BA davon aus, dass sie 2021 rund 17 Milliarden Euro an Bundeszuschuss benötigen wird, um das zu erwartende Minus auszugleichen.

Das geht laut Spiegel aus Zahlen der BA für den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor. Ursprünglich hatte die Behörde in ihrem Haushaltsplan mit einem Zuschuss von 3,3 Milliarden Euro gerechnet. Die Gesamtausgaben für die Kurzarbeit hatte sie auf 6,1 Milliarden Euro veranschlagt. Diese Summe war jedoch schon im März erreicht. Nun rechnen BA-Chef Detlef Scheele und seine Mitarbeiter mit Gesamtkosten von 20 Milliarden Euro in diesem Jahr. Die Zahl könnte durchaus noch steigen, so der Spiegel. Seit Januar gebe die Behörde jede Woche im Schnitt 500 Millionen Euro für Kurzarbeit aus.

Die BA konnte nicht unmittelbar für eine Stellungnahme erreicht werden.

Grundlage für die aktuelle Prognose des Defizits ist die gemeinsame Annahme der großen Wirtschaftsforschungsinstitute, die von 1,6 Millionen Kurzarbeitern im Jahresschnitt ausgehen. Die letzte verlässliche Zahl stammt aus dem Februar. Damals waren knapp 3,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit, das ist jeder zehnte Beschäftigte. Die Zahl der Kurzarbeiter im April schätzt das Ifo-Institut auf 2,7 Millionen.

