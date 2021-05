Goldman Sachs ist in der Krypto-Ära angekommen und hat einen Trading Desk für Digitalwährungen an den Start gebracht. Das geht aus einem internen Memo hervor, aus dem CNBC exklusiv zitiert. Erste Trades seien bereits erfolgreich abgewickelt worden. Das Krypto-Team sei innerhalb der Abteilung Global Currencies and Emerging Markets (GCEM) angesiedelt und berichte an Goldman-Sachs-Partner Rajesh Venkataramani, heißt es in der Mitteilung an die Mitarbeiter. Es sei zudem Teil der Digital-Assets-Strategie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...