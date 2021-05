Code Investee, Arcology kommt dem öffentlichen Testnet einen Schritt näher

VANCOUVER, BC, KANADA (7. Mai 2020) - Codebase Ventures Inc. ("Codebase" oder die Gesellschaft") (CSE: CODE - FSE: C5B - OTCQB: BKLLF) gibt ein Update über das Leadership Team bei Arcology. Wie bereits mitgeteilt besitzt Codebase 30% von Arcology, mit einer Option zur Erhöhung der Position auf 51%.

Das technische Team von Arcology freut sich, bekannt geben zu können, dass ein weiterer Showcase erfolgreich fertiggestellt wurde - eine optimierte Version von DSToken, die von einigen der beliebtesten Ethereum-basierten Anwendungen wie DAI von MakerDAO verwendet wird. Dies ist ein großartiger erster Schritt in Richtung Interoperabilität und eröffnet die Möglichkeit, dass komplexe dezentrale Anwendungen (DApps) von ihren bestehenden Blockchains direkt auf Arcology umgestellt werden können, ohne dass Updates oder Änderungen am Code-Repository erforderlich sind. Sobald sie optimiert sind und auf Arcology laufen, werden diese DApps nicht nur viel schneller und effizienter auf der nativen Kette von Arcology abgewickelt, sondern die Gebühren werden auch viel günstiger und umfassend für neue und bestehende Nutzer sein.

"Eine der Situationen, mit der viele Entwickler heute bei Ethereum konfrontiert sind, ist die Frustration, der wachsenden Popularität nicht gerecht zu werden," meinte der Gründer von Arcology, Laurent Zhang.

Das technische Team von Arcology führt derzeit interne Geschwindigkeitstests mit ihrer optimierten Version des DSToken durch und erreicht bei voller Auslastung Geschwindigkeiten von bis zu 28.000 Transaktionen pro Sekunde. Im Vergleich zu Ethereum mit durchschnittlich 15 Transaktionen pro Sekunde** kommt diese massive Verbesserung in Geschwindigkeit und Effizienz zu einer Zeit, in der Nutzer eifrig nach besseren Alternativen suchen.

Herr Zhang ist der Meinung, dass Arcology im Lauf der Zeit, sobald sie voll betriebsfähig ist, in der Lage sein wird, einen beträchtlichen Prozentsatz dieses Marktes zu erobern, da man sich darauf konzentriert, die Einstiegshürde für Anwender zu senken und eine starke Entwicklergemeinschaft aufzubauen.

"Mit der Skalierbarkeit und dem Kostenvorteil ist Arcology in der Lage, Bereiche des Blockchain-Ökosystems anzusprechen, die für Ethereum-Nutzer aufgrund der hohen Gebühren und der Netzwerküberlastung nicht zugänglich waren. Wir hoffen nicht darauf, Ethereum zu ersetzen, sondern wollen Nutzern und Entwicklern gleichermaßen Zugang verschaffen und die Absatzmöglichkeiten ausdehnen," fügte Herr Zhang hinzu.

Mit dem Abschluss eines weiteren erfolgreichen Showcases ist Arcology nun einen Schritt weiter, ein öffentliches Test-Netz freizugeben und Entwicklern und Blockchain-Enthusiasten die Möglichkeit zu geben, mit der neuesten Generation der Blockchain zu interagieren - einer Blockchain mit einer Vision, in der hohe Gebühren und Überlastung der Vergangenheit angehören.

