FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational nach Zahlen von 480 auf 520 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber attestierte dem vom Lockdown in der Gastronomie geplagten Großküchenausrüster ein gutes erstes Quartal mit Anzeichen einer Erholung, in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mittelfristige Pläne, in den USA Fertigungskapazitäten zu errichten, werte er positiv. Die Bewertung der Aktie bleibe aber sehr hoch./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 16:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2021 / 16:17 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007010803

RATIONAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de