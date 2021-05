Im April hat sich dann doch einiges wieder "zurechtge-ruckelt". Während der Kurs des DWS Concept Platow Fonds und der SDAX deutlich anzogen, trat der DAX auf der Stelle. Im Vormonat war der deutsche Leitindex noch mit einer Überrendite aufgetrumpft, die ebenso exorbitant wie selten ist. Damit wurde auch im year-to-date-Vergleich die gewohnte Hackordnung "Fonds vor DAX und SDAX" wiederhergestellt.Natürlich spiegelt auch dieser Monatsultimo nur eine Zwischenbilanz wider, die wir wegen des kurzen Zeitraums auch nicht zu hoch hängen wollen. Gleichwohl passt sie doch wesentlich besser zum großen Bild seit der Fondsauflage als der Stand per Ende März: Seit Jahren liegt diese Fondsrendite bereits unterbrechungsfrei und klar über der des DAX und des von der Zusammensetzung am besten mit dem DWS Concept Platow vergleichbaren SDAX. Und das betrifft mittlerweile einen sehr langen Zeitraum, werden doch der "Platow-Fonds", der seit 2018 DWS Concept Platow Fonds (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) heißt, und das auf ihm basierende "Platow-Zertifikat" in wenigen Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...