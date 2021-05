(shareribs.com) Frankfurt / New York 07.05.2021 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel fester. Aixtron und Nordex klettern deutlich, New Work korrigieren hingegen. An der Wall Street klettert die NASDAQ wieder nach oben. Der DAX verbessert sich um 1,3 Prozent auf 15.387 Punkte, gestützt von Adidas, Delivery Hero und RWE. Auf der anderen Seite stehen Heidelberg Cement, Volkswagen und Covestro. ...

