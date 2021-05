Köln (ots) - Beim Führungskräfteverband Chemie VAA ist der Vorstand neu gewählt worden. Neue 1. Vorsitzende ist Dr. Birgit Schwab von der Wacker Chemie AG. 2. Vorsitzender ist Dr. Christoph Gürtler von der Covestro AG. Schatzmeisterin des größten Führungskräfteverbandes in Deutschland bleibt Ruth Kessler von der Bayer AG."Wir wollen Bewährtes erhalten und Neues gestalten", so Dr. Birgit Schwab in ihrer Antrittsrede als 1. Vorsitzende auf der Delegiertentagung des VAA am 7. Mai 2021. "Im neuen Vorstand stehen wir für Power, Ideen und Hartnäckigkeit." Die Diplom-Biologin ist Leiterin Quality Wacker Biosolutions und Vorsitzende des Sprecherausschusses Werk Burghausen. Als 1. VAA-Vorsitzende wird sich Schwab dafür einsetzen, dass Chancen weiterhin für alle ermöglicht werden. "Es gehört Eigenverantwortung und Eigeninitiative eines jeden und einer jeden dazu. Ich übernehme gern Verantwortung und freue mich auf die Arbeit."Eine Wahlperiode des VAA-Vorstands dauert im Regelfall drei Jahre. Pandemiebedingt wurde die Wahl jedoch um ein Jahr verschoben. Neuer 2. Vorsitzender ist Dr. Christoph Gürtler von der Covestro AG. Wiedergewählt wurden Schatzmeisterin Ruth Kessler von der Bayer AG und Dr. Thomas Sauer von der Evonik Industries AG. Neu im Vorstand sind neben der neuen 1. Vorsitzenden außerdem Dr. Monika Brink von der Boehringer Ingelheim AG & Co. KG, Dr. Roland Fornika von der Röhm GmbH und Dr. Martin Wolf von der B. Braun Melsungen AG.Wegen der Coronapandemie ist die VAA-Delegiertentagung zum ersten Mal digital durchgeführt worden. In der chemisch-pharmazeutischen Industrie vertritt der VAA die Interessen der außertariflichen und leitenden Angestellten. Die Mitglieder des VAA setzen sich in verantwortungsvollen Positionen für die langfristige Zukunfts- und Beschäftigungssicherung in ihren Unternehmen ein und tragen damit zum Aufbau einer guten Unternehmenskultur bei.Pressekontakt:Klaus Bernhard HofmannGeschäftsführer Kommunikation, Public Affairs & PressesprecherTel: +49 221 160010E-Mail: klaus.hofmann@vaa.deOriginal-Content von: VAA - Führungskräfte Chemie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134575/4909880