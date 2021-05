Als der DAX in den Seitwärtstrend zurückkam, war der Abwärtsdruck beendet. Als der DAX in den Seitwärtstrend zurückkam, war der Abwärtsdruck beendet. Seit dem, bewegt sich der DAX in Richtung oberem Trendkanal. Spannend wird jetzt wieder, wie der Ausbruch erfolgen wird. Die Shortpositionen haben gestern und heute zugenommen, von der Seite wäre der Weg frei. Es bleibt spannend, wie sich die Situation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...