Der Aktienmarkt scheint offenbar an Kraft zu verlieren, um neue Allzeithochs zu erklimmen. Das hat so manchen enttäuschten Anleger veranlasst, sich vorerst vom Spielfeld der Börse zurückzuziehen. Überhaupt wird gefragt, inwieweit die Aktien-Bäume nach herausragenden Fundamentaldaten von Konjunktur und Berichtssaison noch weiter in den Himmel...

Den vollständigen Artikel lesen ...