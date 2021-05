DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

US-Jobwachstum bricht im April überraschend ein

Das US-Jobwachstum hat im April einen überraschenden Rückschlag erlitten. Zugleich stieg die Arbeitlosenquote. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat lediglich 266.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Zuwachs um 1.000.000 Jobs erwartet. Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 78.000 Jobs nach unten revidiert. Die separat erhobene Arbeitslosenquote stieg im April auf 6,1 von 6,0 Prozent, während Ökonomen einen Rückgang auf 5,8 Prozent erwartet hatten.

Yellen ernennt Michael Hsu zum Acting Comptroller of the Currency

US-Finanzministerin Janet Yellen will den Bankenaufseher der Federal Reserve, Michael Hsu, zum amtierenden Comptroller of the Currency ernennen. Hsu arbeitet derzeit als Associate Director der Abteilung für Bankenaufsicht und -regulierung der US-Notenbank. Yellen beabsichtigt ihn zum ersten stellvertretenden Comtroller zu ernennen, danach soll er die Rolle des amtierenden Comtroller of the Currency übernehmen.

EU-Gipfel in Porto soll Europa sozialer machen

Die EU-Staats- und Regierungschefs sind zu ihrem ersten Sozialgipfel seit dreieinhalb Jahren zusammengekommen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte am Freitag im portugiesischen Porto die Notwendigkeit, die EU vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Krise sozial zu stärken. Überschattet wurde das Treffen durch einen Streit mit Ungarn und Polen über einen Verweis auf LGBT-Rechte in der Gipfelerklärung.

Bundestag stimmt Gesetz zur Mobilisierung von Bauland zu

Der Bundestag hat einem Gesetz zur Mobilisierung von Bauland und einem Kompromiss beim Umwandlungsverbot von Miethäusern zugestimmt. Zuvor hatten sich die Regierungsparteien darauf verständigt, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen deutlich zu erschweren, nicht aber komplett zu verbieten. Dem Vorhaben stimmten die Abgeordnete von CDU/CSU und SPD zu, die Oppositionsparteien AfD, Linke, Grüne und FDP waren dagegen.

Laschet sieht auch bei Wahlniederlage seinen Platz in Berlin

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet sieht auch im Falle einer Niederlage bei der Bundestagswahl seinen Platz in Berlin. Der FAZ sagte der CDU-Politiker auf die Frage, ob er im Fall einer Niederlage bei der Bundestagswahl Ende September für sich "ein Rückfahrticket nach Düsseldorf" beanspruche, um weiter als NRW-Ministerpräsident regieren zu können: "Klares Nein. Für mich ist klar: Mein Platz ist nach der Bundestagswahl in Berlin. Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden und werde mit aller Kraft dafür kämpfen, dass die Union die Wahl gewinnt."

Arbeitsagentur benötigt vom Staat 17 Mrd Euro Zuschuss - Bericht

Die Kosten der Kurzarbeit treiben das Defizit der Bundesagentur für Arbeit (BA) in immer neue Höhen. Wie der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, geht die BA davon aus, dass sie 2021 rund 17 Milliarden Euro an Bundeszuschuss benötigen wird, um das zu erwartende Minus auszugleichen.

BND hatte bei Wirecard bis Juni 2020 keine Anhaltspunkte für Geldwäsche

Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat nach Angaben seines Präsidenten Bruno Kahl bis zur Insolvenz von Wirecard im Juni 2020 keinerlei Anhaltspunkte für Geldwäscheaktivitäten bei dem Zahlungsdienstleister gehabt. Was für massive kriminelle Energie bei Wirecard im Spiel war, das habe auch der Dienst nicht gewusst. Die Situation des DAX-Konzerns sei aber bis zu dessen Insolvenz auch "nicht Gegenstand unserer Beobachtung" gewesen, sagte Kahl im Wirecard-Untersuchungsausschuss laut Bundestags-Pressedienst.

Britischer Ex-Premier Cameron soll wegen Greensill aussagen

Im Skandal um die insolvente Finanzgesellschaft Greensill sollen in der kommenden Woche deren Gründer Lex Greensill sowie der ehemalige britische Premierminister David Cameron vom mächtigen britischen Finanzausschuss angehört werden. Greensill werde am Dienstag vor den Abgeordneten erscheinen, Cameron am Donnerstag, hieß es in einer vom Ausschuss veröffentlichten Erklärung. Die Anhörung soll Licht in den Skandal um das britisch-australische Finanzinstitut und die Lobbypraktiken an der Spitze der Regierung bringen.

Brit. Gesundheitsbehörde rät unter 40-jährigen zu Astrazeneca-Alternative

Das britische Impf- und Immunisierungskomitee empfiehlt Menschen im Alter von 30 bis 39 Jahren als Vorsorge gegen seltene Blutgerinnungserkrankungen eine Alternative zum Corona-Impfstoff von Astrazeneca zu erhalten. Diese geänderte Impf-Empfehlung hat die Gesundheitsbehörde Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) am Freitag mitgeteilt.

Kanada Apr Arbeitslosenquote 8,1% (März: 7,5%)

Kanada Apr Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,8%

Kanada Apr Beschäftigte -207.100 gg März

Kanada Apr Beschäftigte PROGNOSE: -162.500

Kanada Apr Erwerbsquote 64,9% (März: 65,2%)

Brasilien Einzelhandelsumsatz März -0,6% gg Vm; +2,4% gg Vj

