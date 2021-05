Goldman Sachs hat endgültig das Krypto-Zeitalter im eigenen Haus eingeläutet. Die US-Großbank nahm laut einem internen Memo einen neuen Trading-Desk für Bitcoin und Co. in Betrieb. Im März hatte Goldman Sachs erklärt, dass die Nachfrage der Kunden nach Kryptowährungen zuletzt stark gestiegen sei und die Bank aller Regulierungshürden zum Trotz ihr Engagement in diesem Bereich vorantreiben wolle. Ähnliche Pläne vor dreieinhalb Jahren hatte der Einbruch der Kryptokurse 2018 gestoppt. Jetzt hat ein neu eingerichtetes Trading-Desk für Digitalwährungen bei Goldman Sachs seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...