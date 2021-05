In diversen Medien kommt der Vorwurf auf, dass die "Great Reset"-Initiative eine Verschwörungserzählung sei, die der Realität widerspricht. Doch am 3. Juni 2020 hatte das Weltwirtschaftsforum (WEF) eine Pressemitteilung unter dem Titel "The Great Reset: Ein einzigartiger Zwillingsgipfel zu Beginn de...

Den vollständigen Artikel lesen ...