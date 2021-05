Wenn Amazon sein Nachbarschaftsnetzwerk Sidewalk startet, soll es neben Echo- und Ring-Geräten auch Bluetooth-Tracker von Tile unterstützen. Eine Antwort auf Apples Airtags-Offensive? Schon länger arbeitet Amazon an einer Art Mesh-Netzwerk zur Abdeckung ganzer Nachbarschaften mit einer Internetverbindung per Bluetooth Low Energy. Die Amazon Sidewalk genannte Technologie sollte eigentlich schon Ende des vergangenen Jahres an den Start gehen. Jetzt hat Amazon das breite Rollout seines Sidewalk-Netzwerks für den 8. Juni angekündigt - vorerst allerdings nur in den USA. Neben ...

