Mit massiver Unterstützung von Tesla-Chef Elon Musk hat es die Spaßwährung Dogecoin zu einem Wachstum um über 14.000 Prozent seit Jahresbeginn gebracht. Jetzt tritt Musk auf die Bremse. In einem offenbar im Umfeld der Proben zu Musks Gastgeberrolle in der kommenden Folge von "Saturday Night Live" entstandenen Video des Klatschportals TMZ schlägt der selbst ernannte Dogefather vorsichtigere Töne an, als man sonst von ihm gewohnt ist. Musk sieht Kryptowährungen als Zahlungsmittel der Zukunft Gefragt, ob es ein Problem sei, dass es bei Dogecoin keine Mengenbegrenzung wie beim ...

