Wochenrückblick KW18: Wie schlechte Konjunkturnachrichten zu guten Nachrichten für DAX & Co werden

Zu Wochenbeginn hatten neue Inflationssorgen die Märkte ordentlich durcheinandergewirbelt. Doch von diesem kurzen Schock haben sich DAX & Co relativ schnell erholt. Auch weil das alte Spiel gespielt wird, bei dem schlechte Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt gute Nachrichten für die Börsen bedeuten.

Im April wurden in der größten Volkswirtschaft der Welt lediglich 266.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Dies bedeutet, dass die Erholung nach der coronabedingten Konjunkturdelle nicht ganz so schnell vorangeht wie erhofft.

Dies bedeutet aber auch, dass die Notenbank Fed aller Voraussicht nach zur Freude der Börsianer noch etwas länger an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten wird. Wie gut diese lockere Geldpolitik an den Märkten ankommt haben wir in den vergangenen Jahren sehen können.

News aus Deutschland

Die Medizintechniker Siemens Healthineers und Philips sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Bei dieser Aktie eröffnet sich das größere Gewinnpotenzial. Mehr dazu hier

Internationale Meldungen

Das Laufband-Fiasko kratzt erheblich am Glanz von Peloton - die finanziellen Folgen sind noch nicht abschätzbar. Ist die Zukunft des Fitness-Konzerns gefährdet? Mehr dazu hier

PayPal profitiert von dem Trend zum bargeldlosen Bezahlen, dem durch Corona verstärkten E-Commerce-Boom und dem Hype rund um Kryptowährungen. Mehr dazu hier

Bildquelle: Pressefoto Paypal

Die erhöhten Inflationserwartungen könnten für einen Goldpreisanstieg sorgen und Minenbetreibern wie Barrick helfen. Es bleiben jedoch auch Fragezeichen. Mehr dazu hier

