Aurubis-Aktie: Dieses Kursziel hat es in sich

Die Aussicht auf eine wirtschaftliche Erholung nach der coronabedingten Konjunkturdelle sorgt für Potenzial bei Grundstoffherstellern wie dem Kupferkonzern Aurubis (WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504).

Elektromobilität und Recycling im Fokus

In den vergangenen Jahren hat zudem die Elektromobilität enorm an Fahrt gewonnen. Automobilkonzerne auf der ganzen Welt haben rein elektrisch angetriebene Modelle oder Plug-in-Hybridfahrzeuge angekündigt. Darüber freut man sich auch bei Aurubis. Schließlich kommt in Elektroautos noch mehr Kupfer zum Einsatz als in herkömmlichen Fahrzeugen.

Der MDAX-Konzern ist jedoch nicht nur ein Kupferproduzent. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Recycling. Einem weiteren Megatrend. Unter anderem wegen des höheren Bewusstseins für Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit. Das weltweite Recyclingvolumen wächst. Der steigende Konsum trägt auch zu einem erhöhten Metallangebot in den Schrotten, darunter Zinn, Blei, Nickel, Zink und Kupfer, bei.

