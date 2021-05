Ein wahres Kursmassaker mussten am Freitag die Aktionäre des Krypto-Zahlungsdienstleisters NetCents Technology miterleben: Die NetCents-Aktie stürzte um 57 Prozent auf nur noch 0,21 Euro ab. Schuld daran ist NetCents in erster Linie selbst: Da das Unternehmen bis zum 6. Mai weder einen Jahresabschluss für das per Ende Oktober noch Quartalszahlen bis für das Ende Januar beendete Geschäftsjahr bei der ...

