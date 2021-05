Es ist sehr schwer, korrekt einzuschätzen, wie gigantisch ein großartiges Unternehmen wirklich werden kann. Kaum ein Beispiel zeigt das besser als Amazon. Als das Unternehmen im Mai 1997 an die Börse ging, war es ein überschaubarer Online-Buchhändler. Heute ist es ein gigantisches Konglomerat, weltweit führend bei Onlinehandel und Cloud-Computing. Sein Umsatz im Geschäftsjahr 1997 betrug 148 Mio. US-Dollar. In 2020 waren es 386 Mrd. US-Dollar - ungefähr 2.600-mal so viel wie 1997. Bei der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...