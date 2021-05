Im Allgemeinen halte ich mich für eine ziemlich sparsame Person. Ich halte mich an ein ziemlich knappes Budget und versuche, Geld zu sparen, wann immer ich kann. Aber in der Vergangenheit haben mich meine Bemühungen, weniger auszugeben und mehr zu sparen, immer wieder in den Hintern gebissen. Hier sind drei Käufe, bei denen ich sparsam war und die ich später sehr bereut habe. 1. Mein erstes Auto Ich habe etwa 2.500 US-Dollar für mein erstes Auto bezahlt, und zu der Zeit schien es ein guter Deal ...

