Starbucks (WKN:884437) gewinnt an Schwung, da sich die Leute, vor allem in den USA, gegen das Coronavirus impfen lassen. Die internationale Kaffeekette berichtete letzten Dienstag, den 27. April, über die Ergebnisse des zweiten Quartals, und die Ergebnisse waren so gut, dass sie die Erwartungen für den Rest des Jahres 2021 erhöhen. Entscheidend für den Aufschwung ist das Ausmaß, in dem die Regierungen die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen. Die Fortschritte an dieser Front sind gut in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...