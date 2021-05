Bitcoin, Öl und Kupfer im Fokus

Wenig bekannte Kryptowährungen wie Dogecoin mischen die Märkte auf. Allerdings ist ja auch das Bitcoin noch da. Zudem geht es auch bei Öl und Kupfer zur Sache. Ein Blick auf die Märkte abseits der Aktien.

Rohöl

Die Rohölpreise präsentieren sich weiterhin in starker Verfassung. Mit Kursen von aktuell zeitweise 65 US-Dollar je Barrel notiert Rohöl der Sorte WTI nur leicht unter dem 14-Monats-Hoch vom März dieses Jahres bei 68 US-Dollar je Barrel, sodass hier in Kürze ein Ausbruch nach oben folgen könnte. Neue Kaufsignale liegen auch bei Brent-Rohöl in der Luft.

Hier steht derzeit das 14-Monats-Top vom März bei 71 US-Dollar je Barrel im Fokus. Die weitere Entwicklung der Rohölpreise dürfte entscheidend vom weiteren Verlauf der weltweiten Corona-Krise abhängen. Belastend dürften hier die Pandemie-Lagen in Indien und Japan sein.

Brent-Chart: Börse Stuttgart

In den beiden Staaten stieg die Zahl der Neuinfektionen zuletzt deutlich, weshalb Einschränkungen der Mobilität beschlossen worden sind. Indien und Japan sind wichtige Ölverbrauchsländer. Die zu erwartende niedrigere Ölnachfrage dürfte hier aber durch die steigende Nachfrage vor allem in China und den USA überkompensiert werden.

So schlagen sich beispielsweise die Erfolge der Vereinigten Staaten im Kampf gegen die Pandemie zunehmend auch in guten Konjunkturdaten nieder. Wie die Regierung in Washington mitteilte, legte die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal gegenüber dem Schlussquartal 2020 mit einer auf das Gesamtjahr hochgerechneten Rate von 6,4 Prozent zu. Für China rechnet der Internationale Währungsfonds damit, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 8,1 Prozent zulegen könnte.

