Seit dem Hindenburgreport und dem nachfolgenden Rücktritt des charismatischen Trevor Milton ist NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) in der Vergangenheit eher durch Auftragsstornos und gescheiterte Kooperationen aufgefallen. Und die Leidenszeit der Aktionäre könnte sich dem Ende zuneigen. NIKOLA machte diese Woche den scharfen Einbruch bei den Wasserstoffwerten nicht mit. Warum? Einmal gab es einen "Verkauf" von 100 Trucks an einen Hafenlogistiker in Kalifornien - passend zur Infrastrukturintiative , die man vor wenigen Tagen mit Travel Centers of America Inc. startete. Im Rahmen dieser Vereinbarung ...

