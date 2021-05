Der Geschäftsbericht von Amazon (WKN:906866) zum ersten Quartal, der letzten Donnerstagnachmittag veröffentlicht wurde, hatte eine Menge zu bieten. Der Umsatz im Quartal stieg um 44 % auf 108,5 Milliarden US-Dollar, das stärkste Wachstum in fast einem Jahrzehnt, aufgrund einer guten Leistung in den internationalen Märkten, da viele Teile Europas während des Zeitraums wieder unter Lockdown waren. Die Gewinne stiegen dank des Wachstums in margenstarken Geschäftsbereichen wie Amazon Web Services, Drittanbieterdienste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...