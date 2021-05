von Sven Parplies, Euro am Sonntag Szenen, die man lange nicht gesehen hat: feiernde Menschen in den Straßen, gefüllte Straßencafés, Schlangen vor den Geschäften. Von einem "wilden Wochenende" in England berichtet das Boulevardblatt "Sun". Nahezu drei Milliarden Pfund seien für Einkäufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...