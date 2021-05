Saturday Night Live wird von den größten Entertainern moderiert. Mit Elon Musk kommt jetzt ein Unternehmer, der sich an der Grenze zum Popstar bewegt. Er ist nicht die einzige Tech-Größe mit Aufmerksamkeitsbedürfnis, wie unsere nicht ganz ernst gemeinte Liste zeigt. Kaum jemand verbindet Popkultur, unternehmerischen Erfolg und virale Kampagnen so erfolgreich wie Elon Musk. Er schafft es, öffentlich nicht nur als globaler Unternehmer, sondern auch als Lebemann und Charakterkopf wahrgenommen zu werden. Der beinahe reichste Mann der Welt mit ebenso großem Einfluss wie unternehmerischer Verantwortung zeigt sich gleichermaßen als eine Art Rockstar, der in seiner...

Den vollständigen Artikel lesen ...