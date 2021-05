Sunday Silver Special: Silberminen Aktien mit großem Gewinnhebel

Anzeige / Werbung

Setzt Silber dann tatsächlich zu einem neuen Sprung nach oben an, so dürfte auch Leben in die Silberminen Aktien kommen.

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn wir die inflationsbereinigten Silberpreise betrachten, die bis 1970 zurückreichen, sehen wir, dass der Höchststand von 1980 tatsächlich 120 USD / Unze in heutigen Dollars betrug, und dies unter Verwendung staatlich sanktionierter Inflationsstatistiken, die tendenziell weit unter dem liegen, was wir im täglichen Leben erleben.

In Anbetracht der alten Methode zur Berechnung der Inflation, die die USA vor Jahrzehnten aufgegeben haben, hätte eine realistische Inflationsrate seit 1980 durchschnittlich 7 bis 8% betragen (dreifache offizielle Inflation), was einen äquivalenten Silberpreis 240 bis 360 Dollar bedeuten würde, von auf dem Höhepunkt von 1980.

Auf dieser Basis müsste der Silberpreis gegenüber dem aktuellen Niveau um mehr als das Zehnfache steigen, um sein endgültiges Hoch zu erreichen!

Stellen Sie sich für einen Moment vor, wenn sich Silber von hier aus verzehnfachen würde, was die Aktienkurse der Silberproduzenten und Silberexplorer tun würden. Es ist nicht schwer, da spektakuläre Renditen zu erwarten!

Genau aus diesem Grund ist es so attraktiv, sich mit Silberaktien zu beschäftigen und gleichzeitig über mehrere Aktien zu diversifizieren, da es unmöglich ist zu wissen, welche am besten geeignet sind.

Wir möchten Ihnen heute einige Silber-Werte mit außergewöhnlichem Potenzial vorstellen, beginnend mit dem nächsten Silberproduzenten aus Peru, der:

Kuya Silver Corp.

WKN: A2QELV | Symbol: 6MR1

Erweiterung und Neustart einer hochgradigen Silbermine in Peru

Die "Bethania'-Mine befindet sich nahe dem gleichnamigen Ort im Herzen des peruanischen Silber-Zink-Blei-Gürtels.

Die Mine war bis 2016 immer wieder über 40 Jahre lang aktiv und produzierte sehr hochwertiges Silbererz mit Blei und Zink als Nebenprodukten.

Im Jahr 2016 wurde die Mine aufgrund schwieriger Marktbedingungen und daraus resultierendem Kapitalmangels in den Wartungszustand versetzt.

Die Mine soll noch dieses Jahr wieder in Produktion gehen, sofern die strengen Corona Beschränkungen in Peru es zulassen

Kuya Silver ist an der kanadischen Börse CSE unter dem Symbol KUYA gelistet. In Deutschland ist das Unternehmen unter der ISIN: CA50149R1073 / WKN: A2QELV handelbar.

MAG Silver Corp.

WKN: 460241 | Symbol: MQ8

MAG Silver Corp entwickelt eines der hochwertigsten und größten primären Silbervermögen der Welt. Mehr über das Unternehmen erfahren Sie in der Virtual Roadshow Investorenpräsentation mit Präsident und CEO George Paspalas

Highlights

Juanicipio Mine bereits in Produktion und nur 5% dieser JV-Liegenschaft erkundet

Keine Schulden! / 142 Mio. USD in bar

$ 5.02 / oz AISC (Silber) / 19 Jahre Minenlebensdauer

Das neue Projekt "Deer Trail" bietet zusätzliche Explorationsmöglichkeiten

Enge Aktienstruktur (96,7 Mio. Aktien vollständig verwässert)

MAG Silver ist an der kanadischen Börse TSX unter dem Symbol MAG gelistet. Das gleiche Symbol hat man an der NYSE. In Deutschland ist das Unternehmen unter der WKN: 460241 | Symbol: MQ handelbar.

Ein kleines, aber feines Silberunternehmen für Langfristanleger ist die

Summa Silver Corp.

WKN: A2P4EE | Symbol: 48X

Die Summa Silver Corp ist ein kanadisches Junior-Mineralexplorationsunternehmen. Das Vermögen des Unternehmens besteht aus der Hughes-Liegenschaft im Zentrum von Nevada und der Donna-Liegenschaft im Zentrum von British Columbia. Beide Projekte sehen eine Edelmetallmineralisierung vor.

Ein aufgehender Stern für Silber und Gold in den USA

Die Summa Silver Corp. (WKN: A2P4EE | Symbol: 48X) ist gut finanziert, die Bohrungen laufen auf Hochtouren und die Company hat eine sehr prominente Aktionärsbasis.

Auch Dank Eric Sprott hat Summa Silver genug Barmittel, um 2021 zu seinem Jahr der abgeschlossenen Bohrprogramme zu machen.

Dieses sollte sich deutlich in der Bewertung niederschlagen

Summa Silver ist an der kanadischen Börse TSX.V unter dem Symbol SSVR gelistet. In Deutschland ist das Unternehmen unter der WKN: A2P4EE handelbar.

Das nächste Unternehmen, welches wir Ihnen vorstellen wollen, machte zuletzt nicht nur durch starke Bohrergebnisse auf sich aufmerksam

Discovery Silver

WKN: A2DW38 | Symbol: DSVMF

Sie lesen richtig - Discovery Metals änderte letzten Monat seinen Namen zu Discovery Silver. CEO Singh kommentierte den Namenswechsel wie folgt:

"Unsere Namensänderung in Discovery Silver spiegelt die starke Dynamik und die außergewöhnlichen Ergebnisse wider, die wir bisher aus unserem Vorzeigeprojekt Cordero, einer der weltweit größten unentwickelten Silberressourcen, gemeldet haben. Sie steht auch im Einklang mit der Bekanntgabe unserer aktualisierten Ressource und PEA im in der zweiten Hälfte des Jahres 2021, was laut unserer Erwartung Discovery als eines der wichtigsten Unternehmen im Silberbereich fest positioniert, indem Cordero als eines der wenigen aufstrebenden Silberentwicklungsprojekte etabliert wird, dass Skalierbarkeit und Spielraum bietet.

Discovery Silver Corp. wird von einem erfahrenen Team geleitet mit einer großen Erfolgshistorie im Finanzwesen, der Entdeckung von Vorkommen, der Projektentwicklung, Betrieb und in der M&A. Discovery konzentriert sich auf ihr Silber und Silber-Zink-Blei Projekte in Nordmexiko. Auf dem zu 100% im Eigentum befindlichen Cordero Projekt im Staat Chihuahua exploriert man eine der weltgrößten Silberressourcen und eines der weltgrößten Silber-Zink-Blei Vorkommen.

Nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie sich die aktuelle Investor Präsentation an:

Investorenpräsentation mit Präsidenten und CEO Taj Singh - Förderung einer der größten unentwickelten Silbereinlagen

Discovery Silver ist an der kanadischen Börse TSX.V unter dem Symbol DSV gelistet. In Deutschland ist das Unternehmen unter der WKN: A2DW38 handelbar.

Das nächste Unternehmen, welches wir Ihnen vorstellen wollen sollte unseren Stammlesern geläufig sein, da wir es ihnen schon 2017 erstmals vorgestellt haben

Endeavour Silver

WKN: A0DJ0N | Symbol: EJD

In drei Silber-Gold-Minen in Mexiko produziert Endeavour Silver seit Jahren erfolgreich. Ein viertes Projekt wird vorangetrieben und weitere Projekte werden in Chile und Mexiko verfolgt.

Um Ihnen einen Einblick in das Unternehmen zu geben empfehlen wir auch hier die Virtual Roadshow Präsentation mit dem Gründer und CEO Bradford Cooke.

Höhepunkte:

- Mittelständisches Edelmetall-Bergbauunternehmen

- Derzeit werden drei Silber-Gold-Minen in Mexiko betrieben

- Keine Schulden! / 53,8 Mio. USD Betriebskapital (30. September 2020)

- Starkes organisches Wachstumspotenzial mit dem Terronera-Projekt

- Terroneras PFS zeigt hervorragende Zahlen mit nur 2,10 $ AISC

- Endeaver Silver hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden

Endeaver Silver notiert an der NYSE unter dem Symbol EXK, an der TSX unter dem Symbol DER. In Deutschland ist das Unternehmen unter der WKN: A0DJ0N handelbar

Fazit: Silberaktien für spekulative Einstiege interessant

Obwohl der Silberpreis auf hohem Level seitlich konsolidiert, zeigen Silberaktien eine auffallende Schwäche.

Mutige Anleger können diese Schwächephase jedoch zum Aufbau von langfristigen Positionen nutzen.

Setzt Silber dann tatsächlich zu einem neuen Sprung nach oben an, so dürfte auch Leben in die Silberminen Aktien kommen.

Die Chance-Risiko-Relation ist im Vergleich zu anderen Aktien günstig.

Der Kauf von Silberaktien wie Kuya Silver(WKN: A2QELV | Symbol: 6MR1), Summa Silver Corp.(WKN: A2P4EE | Symbol: 48X), Discovery Silver (WKN: A2DW38 | Symbol: DSVMF), MAG Silver Corp. (WKN: 460241 | Symbol: MQ8) und Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N | Symbol: EJD) sind großartige Möglichkeiten, um in den Sektor zu investieren.

Wir haben Sie Ihnen vorgestellt, entscheiden müssen wie immer Sie

Wir wünschen allen Mamas einen schönen Muttertag und verbleiben mit

Spekulativen Grüßen aus der

Hotstock Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über die besprochenen Unternehmen wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält.

Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können. Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater.

Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt. Urheberrecht Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber.

Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt.

Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG: Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli Wenlock

Road 20-22

N1 7GU London

Kontakt:

Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA55903Q1046,XD0002746952,CA25471U1003,CA86565E1051,CA50149R1073