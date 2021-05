Flatexdegiro (FT0): Kommt jetzt der Bounce zum Allzeithoch? >>> PULLBACK-SETUP <<<

Kurszuwachs +93.6 % in sechs Monaten bei Flatexdegiro (FT0). Der Online-Broker verzeichnet zahlreiche Neukunden sowie Zuwächse bei Umsatz und Gewinn

Symbol: FT0 ISIN: DE000FTG1111

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Rückblick: Die Aktie des Finanzdienstleisters befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend und legte in den vergangenen sechs Monaten 93.6 Prozent zu. Den aktuellen Rücksetzer zum 20er-EMA könnten wir für einen Long-Einstieg nutzen. Vorteilhaft ist auch, dass die letzten vier Tageskerzen eine solide Unterstützungsline ausgebildet haben.

Chart vom 07.05.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 100.3 EUR





Meine Expertenmeinung zu Ft0

Meinung: Der Online-Broker aus Frankfurt am Main meldete im April für das erste Quartal deutliche Zuwächse an Neukunden sowie bei Umsatz und Gewinn. Das Unternehmen sieht sich technisch gut aufgestellt und profitiert davon, dass immer mehr Kunden ihre Geldanlagen abseits der Vertriebswege der Banken in eigener Regie gestalten.

Mögliches Setup: Mit dem Überschrieten der Tageskerze vom Freitag könnte die Reise wieder Richtung Norden gehen, Kursziel wäre das Allzeithoch vom 27. April. Den Stopp Loss würden wir unter der bereits genannten Unterstützung der letzten Tageskerzen setzen. Details zu diesem Long-Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at

Aussicht: BULLISCH

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/flatexdegiro-ft0-kommt-jetzt-der-bounce-zum-allzeithoch/

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in FT0.

Veröffentlichungsdatum: 09.05.2021