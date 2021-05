Arista Networks (WKN: A11099) und Cisco Systems (WKN: 878841) stellen zwei unterschiedliche Möglichkeiten dar, in den Markt für Netzwerk-Hardware und -Services zu investieren. Cisco ist der weltweit größte Hersteller von Routern und Switches und bündelt verschiedene Unternehmenssoftware und Sicherheitsdienste mit seinen Produkten. Arista verkauft hauptsächlich Switches und will traditionelle Router durch eine Kombination aus Switches und softwaredefinierten Netzwerklösungen ersetzen. In den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...