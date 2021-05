Erste Mai-Gewitter im DAX haben sich sehr schnell wieder verzogen. In dieser Chartanalyse zum Wochenstart arbeite ich Ankermarken für das Trading in der neuen Woche heraus. Gelingt nun der DAX-Ausbruch? Der Übergang in den neuen Kalendermonat begann zunächst ruhig, doch bereits am zweiten Handelstag kippte die Stimmung. Der Dienstag vollzog einen Volatilitätsanstieg auf mehr als 400 Punkte. Eine Schwankungsintensität, die wir zuletzt Anfang März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...