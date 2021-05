DJ Pandemie treibt die Renten in die Höhe - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Corona-Krise führt laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu steigenden Renten. Obwohl die Löhne im vergangenen Jahr laut der Zeitung um durchschnittlich 2,3 gefallen sind, bleiben die Renten wegen der so genannten Rentengarantie stabil. Mit dem Ende der Krise steigen die Löhne wieder auf das Niveau vor der Pandemie, und das wirkt für die Renten wie eine Lohnerhöhung, so dass die Renten im kommenden Jahr erhöht werden. Das Volumen dieser Rentenerhöhung betrage nächstes Jahr 4 Milliarden Euro und summiere sich bis 2050 auf fast 100 Milliarden Euro, so die Zeitung, die sich auf eine Berechnung des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik beruft.

