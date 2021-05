Bonn/Berlin (ots) - Deutschland müsse viel investieren, um die Wachstumschancen der 2020er Jahre realisieren zu können, sagt Kanzlerkandidat Olaf Scholz im phoenix-Interview: "Das Eisenbahnwesen in Deutschland wäre nicht entstanden, wenn wir so agieren würden wie heute beim Ausbau der Mobilfunknetze, bei der Breitbandverkabelung, bei der Ladeinfrastruktur der elektrischen Mobilität." Es seien staatliche Richtlinien und staatliche Investitionen gefordert, aber auch sehr viele privatwirtschaftliche, die zusammengeführt werden müssten. Scholz habe daher eine Finanzplanung auf den Weg gebracht, die ein Rekordhoch bei den staatlichen Investitionen vorsieht: "Die Grundlage für das, was wir uns vorgenommen haben."



Das gesamte Interview in Kürze auf dem phoenix-YouTube-Kanal.



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4910585

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de