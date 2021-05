Sicherheitsforscher sind auf eine offen zugängliche Datenbank gestoßen, in der sich die Identitäten von 200.000 Personen finden, die regelmäßig Fake-Reviews auf Amazon veröffentlicht haben. Amazon kämpft seit Jahren mit einer wahren Flut an gefälschten Produktbewertungen. Bei bis zu jeder fünften Rezension auf der E-Commerce-Plattform könnte es sich um ein Fake-Review handeln, wie Untersuchungen nahelegen. Amazon löscht regelmäßig Konten von Nutzern, die sich für das Erstellen von Bewertungen bezahlen lassen. So richtig bekommt der Konzern das Problem aber nicht in den Griff. Jetzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...