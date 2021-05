Nach einer ereignisreichen Woche für BioNTech (US09075V1026) blicken alle Augen auf den morgen veröffentlichten Quartalsbericht des Pharmaunternehmens.Nachdem es in der vergangenen Handelswoche einen zwischenzeitlichen Absturz im zweistelligen Prozentbereich gab (wir berichteten am vergangenen Mittwochabend über die sich anbahnende Gefahr), konnte sich der Kurs seit letztem Donnerstag wieder etwas stabilisieren.Der morgige Quartalsbericht wir wohl kaum negativer Nachrichten für BionTech bringen, dürfe aber am Markt bereits eingepreist sein.Spannender ...

