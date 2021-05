Eine alte Börsenweisheit besagt, dass sich Anleger im Mai von ihren Aktien trennen und sich vom Markt zurückziehen sollen. Erst im Herbst sei eine Rückkehr aufs Börsenparkett sinnvoll. Experten sehen diese Strategie allerdings kritisch.? Vekaufsaktion im Mai?? Schwache Phase historisch belegt? Richtiger Zeitpunkt entscheidend"Sell in May", St. Leger Day und der Halloween-Effekt"Sell in May and go away, but remember to come back in September", lautet eine alte Börsenweisheit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...