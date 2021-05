Ex-NYSE-Präsident Thomas Farley betonte jüngst nochmals sein Interesse an der digitalen Währungswelt und sprach von Kryptowährungen als "das bestgehütete Geheimnis der Welt". Traditionelle Banken hingegen hätten den Kampf gegen die Kryptowelt bereits verloren.? Ehemaliger NYSE-Präsident begeistert von Kryptobranche? "Kryptowährungen sind das bestgehütete Geheimnis der Welt"? Traditionelles Bankenwesen hat Macht an Krypto abgegebenThomas Farley zu Krypto: "I?m all in"Thomas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...