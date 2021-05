EQS Group-News: Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

10. Mai 2021, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Sensirion übernimmt den Infrarot-Spektrometer-Spezialisten IRsweep

Die Sensirion Holding AG, eine führendere Anbieterin von Umwelt- und Durchflusssensorik-Lösungen, schliesst die Übernahme der IRsweep AG, einem innovativen Anbieter von optischen Sensorik-Lösungen, ab. IRsweep mit Sitz in Stäfa, Schweiz, entwickelt, produziert und vertreibt optische Spektroskopie Lösungen auf Basis der Halbleiter-Quantenkaskadenlaser (QCL)-Frequenzkammtechnologie im mittleren Infrarot.



Sensirion war seit 2017 als Minderheitsinvestor mit 33% der Anteile an IRsweep beteiligt. Mit dieser Akquisition erweitert Sensirion ihr Portfolio an optischer Sensortechnologie von Komponenten und Modulen bis hin zu eigenständigen Infrarot-Spektrometern für Industrie- und Forschungsanwendungen. Viele spektroskopische Anwendungen in Industrie und Forschung erfordern gleichzeitig eine hohe spektrale Auflösung und Geschwindigkeit. Mit den Infrarotspektrometern von IRsweep, die auf der QCL-Frequenzkammtechnologie basieren, können schnelle Prozesse, wie z.B. die Proteindynamik oder die industrielle Reaktionsüberwachung, sehr genau untersucht werden, ohne dass bewegliche Teile benötigt werden.

IRsweep wurde 2014 gegründet, hat elf Mitarbeitende und bietet kompakte Spektrometer an, die auf ihrer QCL-Frequenzkammtechnologie basieren. Zu den Kernanwendungen der Technologie von IRsweep gehört die Untersuchung von schnellen Reaktionskinetiken in Forschungs- und Entwicklungsanwendungen. Mit dieser Akquisition stärkt Sensirion ihr Portfolio an optischen Sensortechnologien, was die langfristige Entwicklung von kosteneffizienten Sensorlösungen auf Basis optischer Messprinzipien ermöglicht, wie zum Beispiel die Spurengasanalyse in der Umweltüberwachung oder die Detektion von Methanlecks.

Andreas Hugi, Markus Mangold und Markus Geiser, das Gründerteam von IRsweep, kommentieren: "Wir freuen uns, vollständig Teil der Sensirion-Gruppe zu werden, die uns dabei unterstützen wird, unsere Reichweite zu erweitern und neue Anwendungen zu adressieren. " Die drei Gründer werden weiterhin als bewährtes Management-Team von IRsweep agieren.

"Sensirion heisst alle Mitarbeitenden von IRsweep sehr herzlich willkommen und freut sich auf gemeinsame Entwicklungen von optischen Sensorlösungen für Luft- oder Wasserqualitätsmessungen", sagt Marc von Waldkirch, CEO von Sensirion.

Um mehr über Sensirion zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sensirion.com .

Weitere Informationen zu IRsweep finden Sie unter www.irsweep.com.



Kontakt

Andrea Wüest

Direktor Investor Relations und M&A

Tel: +41 44 927 11 40

E-Mail: andrea.wueest@sensirion.com



Über die Sensirion Holding AG

Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO 2 ) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com .



Über IRsweep

Die IRsweep AG wurde 2014 als Spin-off-Unternehmen der ETH Zürich und der Empa, Schweiz, gegründet. Sie stellte 2017 das erste kommerzielle Frequenzkamm-Spektrometer im mittleren Infrarot vor und hat Systeme in Europa, Nordamerika und Asien installiert. IRsweep konzentriert sich derzeit auf High-End-Laboranwendungen für Forschungszwecke und nutzt dabei die überlegene spektrale Leistungsdichte von Quantenkaskadenlasern und die Leistungsfähigkeit der Dual-Comb-Multi-Heterodyn-Spektroskopie-Technik.

Weitere Informationen finden Sie unter www.irsweep.com.

Haftungsausschluss

Gewisse Aussagen in diesem Dokument sind in die Zukunft gerichtete Aussagen ("forward-looking statements"), einschliesslich derjenigen, welche Wörter wie "glauben", "annehmen" "erwarten" oder andere ähnliche Ausdrücke verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen und unterliegen aufgrund ihrer Art bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von denen abweichen können, welche durch die zukunftsgerichteten Aussagen erwähnt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die zukünftige globale Wirtschaftslage, veränderte Marktbedingungen, Wettbewerb mit anderen Unternehmen, Auswirkungen und Risiken von neuen Technologien, Kosten der Einhaltung von anwendbaren Gesetzen, Regularien und Standards, verschiedene politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen in den Märkten, in welchen Sensirion tätig ist sowie andere Faktoren, auf welche Sensirion keinen Einfluss hat. In Anbetracht dieser Unsicherheiten sollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sensirion hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Tatsachen zu aktualisieren oder diese infolge von zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen anzupassen.

Gewisse Finanzdaten in diesem Dokument bestehen aus "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen". Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen können nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen verglichen werden und sind nicht als Alternative zu anderen nach IFRS ermittelten Finanzkennzahlen zu verstehen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht auf die in diesem Dokument enthaltenen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen zu verlassen.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Effekten dar.