DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/8. und 9. Mai 2021

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Traton: Squeeze-Out MAN zu 70,68 je Stamm- und Vorzugsaktie

Die VW-LKW-Tochter Traton will die verbliebenen freien MAN-Aktionäre nun zwangsabfinden. Das Squeeze-Out-Angebot liegt bei 70,68 Euro sowohl für die Stamm- als auch für die Vorzugsaktie. Dazu hat Traton dem MAN-Vorstand ein "konkretisiertes Verlangen" zum Einberufen einer Hauptversammlung nach dem Aktiengesetz übermittelt.

Scherzer & Co mit positivem Ergebnisbeitrag durch MAN-Squeeze-Out

Das Beteiligungsunternehmen Scherzer & Co erwartet durch den Squeeze-Out der MAN-Minderheitaktionäre einen positiven Ergebnisbeitrag von etwa 5 Millionen Euro. Der unmittelbare positive Effekt auf den Nettoinventarwert betrage rund 3 Millionen Euro, so das Unternehmen.

EU kauft bis zu 1,8 Mrd Biontech-Dosen - Patent-Diskussion

Inmitten der Diskussion über die Aussetzung von Patenten für Corona-Impfstoffe hat sich die EU bis zu 1,8 Milliarden weitere Biontech-Impfdosen gesichert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verkündete die Vertragsunterzeichnung am Samstag am Rande des EU-Sozialgipfels in Portugal. Auf den Vorstoß der USA zur Freigabe von Patenten reagierten die EU-Staats- und Regierungschefs zurückhaltend.

RWE will bei grüner Energie Marktführer auch in den USA werden

Der RWE-Konzern will in zahlreichen Industriestaaten einschließlich der USA zum führenden Anbieter erneuerbarer Energien werden. Das kündigte der neue Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Markus Krebber, an.

EU bisher ohne neue Impfstoff-Orders für Astrazeneca

Die Europäische Union hat ihre Bestellungen für Corona-Impfstoffdosen von Astrazeneca bislang nicht über den Monat Juni hinaus verlängert. Es stehe noch nicht fest, ob es danach zu weiteren Bestellungen komme, sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton.

