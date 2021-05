Leonteq und die GLKB werden im Rahmen der Kooperation, den Vorsorgenehmern in der Schweiz attraktive Spar- und Anlagelösungen anbieten. In der Partnerschaft der beiden Unternehmen tritt Leonteq als Service- und Technologiepartner auf, während die GLKB ihre fundierten Kompetenzen im Banking und der Digitalisierung einbringt.



Die Produkte werden auf der neu entwickelten Technologie-Plattform von Leonteq administriert und über eine zu gründende Drittgesellschaft digital vermarktet. Die Glarner Kantonalbank und Leonteq sollen je 50% der Aktien dieser Gesellschaft besitzen.



Für den Start der gemeinsamen Partnerschaft wird ein rein digitales, innovatives Produkt entwickelt, das den Vorsorgenehmern anstelle einer laufenden Verzinsung eine Kombination aus einer Garantie und einer Renditechance bietet. Die Vermarktung dieses ersten, gemeinsamen Produkts wird bis Ende 2021 erwartet.



Lukas Ruflin, CEO von Leonteq: «Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit freuen wir uns sehr, unser Vorsorgekonzept und die damit verbundene Technologie vom Versicherungsbereich nun mit innovativen Produkten auch auf den Bankbereich auszuweiten. Mit der Glarner Kantonalbank, einer digitalen Vorreiterin im Schweizer Finanzmarkt, haben wir dafür die ideale Partnerin gefunden.»



Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank: «Digitale Bankprodukte anzubieten und damit aktuelle und künftige Kundenbedürfnisse abzudecken, ist in der Strategie der GLKB fest verankert. Mit Leonteq als Service- und Technologiepartner können wir dieses Vorhaben für spezifische Angebote weiter intensivieren. Die Kompetenzen beider Unternehmen ergänzen sich hierfür optimal und bieten viel Synergiepotenzial.»



Die Glarner Kantonalbank und Leonteq sind überzeugt, dass Sparprodukte mit einer Garantiekomponente und einer Renditechance für viele Bankkunden im Bereich der freiwilligen Vorsorge ein echtes Bedürfnis darstellen. Dieses Bedürfnis können die GLKB und Leonteq mit der eingegangenen Kooperation gemeinsam abdecken.