Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität - alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Zweifelslos eine Zukunftsbranche, deren Aktien sich seit Februar in einem kräftigen Korrekturmodus befinden. Und letzte Woche gabne die schlechter als erwarteten Quartalsergebnisse von Nel und Ballard Power einen weiteren Nackenschlag. Da halfen auch die Zahlen und Ausblicke von NIKOLA und Bloom Energy wenig. Auch die Masse anpositiven operativen Meldungen verblasste vor allgemein verunsicherten und "Gewinne um jeden Preis" sichernden Anlegern in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...