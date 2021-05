DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ADIDAS - Adidas-Chef Kasper Rorsted hat dem Sportartikelkonzern für die kommenden Jahre ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt. Erreichen will er diese vor allem mit dem Ausbau des Onlinegeschäfts und mit der Umstellung auf nachhaltig produzierte Produkte. "Unsere Zielgruppe ist jung, grün und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet", sagte Rorsted beim Handelsblatt Innovation Summit. (Handelsblatt)

ECE GROUP - Der pandemiebedingte Lockdown hat Deutschlands größten Betreiber von Shoppingcentern hart getroffen. In diesem Jahr wird die ECE Group wohl rote Zahlen schreiben, wie Vorstandschef Alexander Otto im Interview sagt. Schon im vergangenen Jahr konnten nur die Gewinne aus anderen Immobilienbereichen die Verluste aus dem Handelsgeschäft ausgleichen. Um die Mieter in den rund 200 Shoppingcentern der Gruppe vor dem Kollaps zu retten, hat ECE nach eigenen Angaben bisher auf deutlich mehr als 150 Millionen Euro an Miete verzichtet. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2021 00:53 ET (04:53 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.