FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HAWAIIAN EL. IND. HWI US4198701009
AB/FROM ONWARDS 10.05.2021
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HAWAIIAN EL. IND. HWI US4198701009
AB/FROM ONWARDS 10.05.2021
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de