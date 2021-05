Das Unternehmen mit Sitz in Stäfa entwickelt, produziert und vertreibt optische Spektroskopie-Lösungen. Zum Übernahmepreis wurden in der Mitteilung vom Montag keine Angaben gemacht.Sensirion war bereits seit 2017 als Minderheitsinvestor mit 33 Prozent der Anteile an IRsweep beteiligt. Mit dieser Akquisition erweitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...