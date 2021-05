DJ TAG Immobilien verdient im ersten Quartal mehr und bestätigt Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Die TAG Immobilien AG hat im ersten Quartal dank eines besseren operativen Geschäfts und niedrigeren Steuern mehr verdient. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

Die Netto-Ist-Miete erhöht sich in den ersten drei Monaten des Jahres um 4,4 Prozent auf 83,1 Millionen Euro. Der FFO I (Funds from Operations) - eine in der Immobilienbranche gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft - erhöhte sich um 3,6 Millionen auf 45,6 Millionen Euro. Je Aktie wurden hier 0,31 Euro ausgewiesen, nach 0,29 Euro im Vorjahr. Hierzu trugen ein um 2,1 Millionen Euro höheres operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 57 Millionen Euro und geringere Ertragssteuern bei. Der Konzerngewinn erhöhte sich auf 34,5 Millionen Euro von 32,1 Millionen. Die Leerstandsquote stieg zum 31. März auf 5,9 Prozent von 5,3 Prozent Ende 2020.

Für das laufende Jahr stellt das Hamburger Unternehmen unverändert einen Anstieg des FFO I auf 178 bis 182 Millionen Euro in Aussicht. Im Vorjahr lag diese Kennzahl bei 172,6 Millionen Euro.

