FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des nachgeholten "Tags des Sieges" geschlossen.

TAGESTHEMA

Inmitten der Diskussion über die Aussetzung von Patenten für Corona-Impfstoffe hat sich die EU bis zu 1,8 Milliarden weitere Biontech-Impfdosen gesichert. Die EU will sich damit für Auffrischungsimpfungen und gegen mögliche künftige Mutationen des Virus rüsten.EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verkündete die Vertragsunterzeichnung am Rande des EU-Sozialgipfels. Auf den Vorstoß der USA zur Freigabe von Patenten reagierten die EU-Staats- und Regierungschefs zurückhaltend. Sie forderten Washington auf, den Vorschlag zu konkretisieren. "Aber wir sind bereit, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, sobald ein konkreter Vorschlag auf den Tisch kommt", sagte EU-Ratspräsident Charles Michel. "Priorität haben nicht die Patente", sagte auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Es gehe um die Frage, ob Herstellerländer auch bereit seien zu exportierten. Hier müsse es mehr Solidarität geben.

Unterdessen will die EU den Vertrag mit dem Impfstoffhersteller AstraZeneca nicht verlängern, wie Binnenmarktskommissar Thierry Breton sagte. Über den Juni hinaus werde es keine Neuauflage der Liefervereinbarungen geben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:55 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/q.beyond AG, Ergebnis 1Q

07:35 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Ergebnis 1Q

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q

Im Lauf des Tages:

- DE/Biontech SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz)

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende DMG Mori 1,03 Euro Dräger Vorzüge 0,19 Euro Dräger Stämme 0,13 Euro Dürr 0,30 Euro Technotrans 0,36 Euro Danone 1,94 Euro Philips 0,85 Euro Schneider 2,60 Euro

INDEXÄNDERUNG

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 10. Mai 2021 wirksam:

+ SDAX AUFNAHME - Auto1 HERAUSNAHME - Grenke

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.429,00 0,12 S&P-500-Indikation 4.237,00 0,11 Nasdaq-100-Indikation 13.721,00 -0,06 Nikkei-225 29.492,47 0,46 Schanghai-Composite 3.407,00 -0,35 +/- Ticks Bund -Future 170,14 -19 Freitag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.399,65 1,34 DAX-Future 15.410,00 0,99 XDAX 15.411,29 1,01 MDAX 32.665,02 1,13 TecDAX 3.427,58 1,26 EuroStoxx50 4.034,25 0,87 Stoxx50 3.443,78 0,73 Dow-Jones 34.777,76 0,66 S&P-500-Index 4.232,60 0,74 Nasdaq-Comp. 13.752,24 0,88 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,33% -16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Am Aktienmarkt steht auch zum Beginn der neuen Woche die Oberseite im Blick. Der Entspannung in der Pandemie folgt seit dem US-Arbeitsmarktbericht die Entspannung auf der Zinsseite. "Nach vorne blickend verspricht die Hybridökonomie aus langfristig profitablen Technologietrends und zyklischem Rückenwind durch die Konjunktur eine robuste Aktienmarktentwicklung", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. Impulse könnte der Sentix-Konjunkturindex setzen, er gilt als guter Indikator auch für den ifo.

Rückblick: Fest - Ein deutlich schwächer als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht vertrieb Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik in den USA, ohne aber uzgleich Bedenken bezüglich der weiteren Konjunkturentwicklung auszulösen. Bei Credit Agricole in Paris ging es trotz guter Quartalszahlen um 1,7 Prozent tiefer. Marktteilnehmer monierten, dass die Bank noch immer keinen Ausblick auf das Gesamtjahr abgab. Die Aktien der beiden Online-Apotheken Shop Apotheke (+5,5%) und Zur Rose (+11%) holten einen Teil der Verluste der Vortage wieder auf. Jefferies merkte dazu an, dass die Unsicherheit um die Einführung des elektronische Rezept nachgelassen habe.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Adidas übertraf mit den Quartalszahlen die Erwartungen, worauf die Aktie einen Satz um 8,4 Prozent machte. Bei Siemens war von "wirklich starken Zahlen" die Rede, hier ging es um 3 Prozent nach oben. Infineon stiegen mit den allgemein gesuchten Chipaktien vor dem Hintergrund der weiter grassierenden Chipknappheit um 3,6 Prozent, Aixtron sogar um 4,5 Prozent. Bei Krones (+2,7%) beschleunigt sich der Auftragseingang weiter. Prosieben (-2,9%) wurden dagegen von Berichten belastet, wonach das Unternehmen auf kein großes Interesse beim geplanten Verkauf der Sparte Flaconi gestoßen sein soll. Für Brain Biotechnology ging es nach einem Forschungserfolg um 13,4 Prozent höher.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz gab es keine Auffälligkeiten bei Einzelwerten.

USA / WALL STREET

Freundlich - Das klare Verfehlen der Marktprognose für den US-Arbeitsmarkt im April sorgte zunächst für einen Schrecken, der aber nicht lange währte. Als der Schock verdaut war, marschierten Dow-Jones und S&P-500 auf Allzeithochs, weil Sorgen vor einem geldpolitischen Richtungswechsel durch die schwachen Daten einen kräftigen Dämpfer erhielten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sackte zunächst ab, lag im späten Geschäft aber wieder fast unverändert bei 1,56 Prozent. Neben der Aussicht auf eine Beibehaltung der ultralockeren Geldpolitik befeuerte auch US-Präsident Joe Biden den Aktienmarkt, der erneut für sein massives Infrastrukturpaket warb, mit dem Millionen Jobs geschaffen werden sollen. Roku zogen um 11,5 Prozent, nachdem der Hersteller von Streaming-Hardware einen Gewinnsprung vermeldet und einen optimistischen Ausblick geliefert hatte. Gut kamen auch Geschäftszahlen und Ausblick des Kameraherstellers Gopro (+3,4%) an. News Corp legten um 5,5 Prozent zu. Der Medienkonzern steigerte den Umsatz und erzielte wieder einen Millionengewinn. Biontech (+9,4%) und Kooperationspartner Pfizer (+1%) erwarten die vollständige Zulassung ihres erfolgreichen Corona-Impfstoffes auch für Jugendliche. Nach Geschäftszahlen über Erwarten stiegen Expedia um 5,2 Prozent. Beyond Meat sanken dagegen um 7 Prozent. Die Gesellschaft setzt verstärkt auf eine Kooperation mit McDonald's. Aber coronabedingt sind viele Schnellrestaurants geschlossen. Nikola zogen um über 13,4 Prozent an. Das Unternehmen hatte mit einem bereinigten Verlust besser abgeschnitten als befürchtet.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:54 Uhr % YTD EUR/USD 1,2156 -0,09% 1,2167 1,2162 -0,5% EUR/JPY 132,29 +0,08% 132,18 131,98 +4,9% EUR/CHF 1,0957 -0,02% 1,0959 1,0960 +1,4% EUR/GBP 0,8652 -0,44% 0,8690 0,8688 -3,1% USD/JPY 108,82 +0,17% 108,64 108,53 +5,4% GBP/USD 1,4051 +0,35% 1,4001 1,3998 +2,8% USD/CNH 6,4259 +0,11% 6,4187 6,4186 -1,2% Bitcoin BTC/USD 59.030,26 1,540 58.135,25 57.434,01 +103,2%

Der Dollar geriet mit den enttäuschenden US-Jobdaten unter Druck. Der Dollarindex fiel deutlich, der Euro schoss auf 1,2171 US-Dollar in die Höhe nach Wechselkursen um 1,2060 vor den Daten. Zinserhöhungsspekulationen seien beim Dollar ausgepreist worden, hieß es.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,18 64,90 +0,4% 0,28 +34,0% Brent/ICE 68,66 68,28 +0,6% 0,38 +33,6%

Die Ölpreise zeigten sich nach anfänglichen Verlusten kaum verändert - auf Wochensicht stiegen sie um rund 2 Prozent. Am Ölmarkt sah man die Nachfrageeffekte der neuesten Jobdaten als eher gering an. Immerhin finde in den USA ja weiter ein üppiger Stellenaufbau statt, hieß es zudem.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.835,63 1.831,28 +0,2% +4,35 -3,3% Silber (Spot) 27,74 27,47 +1,0% +0,28 +5,1% Platin (Spot) 1.261,05 1.255,60 +0,4% +5,45 +17,8% Kupfer-Future 4,84 4,77 +1,6% +0,07 +37,3%

Die schwachen Daten, die Aussicht auf weiterhin niedrige Zinsen und der schwache Dollar befeuerten indes den Goldpreis, der auf den höchsten Stand seit knapp drei Monaten kletterte.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Wegen der vielen nötigen Auffrischungsimpfungen befürchten die Amtsärzte, dass das Impfsystem in Deutschland im Sommer mächtig unter Druck geraten könnte.

- Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hält eine Fortsetzung des Lockdowns mit der Bundes-Notbremse über Juni hinaus für möglich.

- Die Kommunen fordern weitere Corona-Lockerungen von Bund und Ländern.

- In Großbritannien dürfen sich die Menschen bald wieder in Innenräumen mit einer Gruppe von Freunden oder der Familie treffen und sich in Restaurants oder Pubs bedienen lassen. Premierminister Boris Johnson will am Montag die dritte Stufe der Corona-Lockerungen für die Briten bekannt geben.

- Angesichts der sinkenden Corona-Zahlen hat Top-Virologe Christian Drosten den Bundesbürgern für den Sommer Mut gemacht: "Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland", sagte Drosten.

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 6.922 (Vorwoche: 9.160) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Zudem wurden 54 (84) weitere Todesfälle gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 119,1 nach 146,9 vor einer Woche, gegenüber den 118,6 vom Sonntag stieg sie leicht.

- Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen geht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier davon aus, dass Hotels und Pensionen in Deutschland im Sommer wieder Gäste empfangen können.

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht angesichts der derzeitigen Entwicklung in der Corona-Pandemie gute Chancen für einen problemlosen Sommerurlaub in den EU-Staaten.

- Italien strebt für Mitte Mai eine Aufhebung der Quarantäne-Pflicht für Reisende aus der EU, aus Israel und Großbritannien an. Reisende aus diesen Ländern, die geimpft sind, genesen sind oder einen negativen Corona-Test vorlegen, sollen von der Quarantäne-Pflicht befreit werden.

DEUTSCHLAND- INNENPOLITIK I

Der SPD-Bundesparteitag hat das Wahlprogramm für die Bundestagswahl beschlossen. Die Sozialdemokraten legen dabei Akzente besonders auf die Themen Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Digitalisierung. Zudem wurde Finanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten bestätigt.

DEUTSCHLAND- INNENPOLITIK II

Die Wahlumfrage von Kantar im Auftrag der Bild am Sonntag sieht die CDU/CSU auf dem tiefsten bisher gemessenen Stand in der Geschichte dieser Umfrage. Sie kommt nur noch auf 23 Prozent, ein Minus von einem Prozentpunkt im Vergleich zur Umfrage vor einer Woche. Die FDP kommt mit 12 Prozent auf den höchsten Stand seit Januar 2010.

GROßBRITANNIEN/SCHOTTLAND

Die für die Unabhängigkeit Schottlands eintretende Partei der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon hat die mit Spannung verfolgte Regionalwahl gewonnen.

KONJUNKTUR USA

US-Präsident Joe Biden hat angesichts der enttäuschenden US-Arbeitsmarktzahlen für April erneut für sein massives Infrastrukturpaket geworben, mit dem Millionen Jobs geschaffen werden sollen.

AUTOINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Die von der Bundesregierung gezahlten Prämien für den Kauf von Elektroautos kurbeln die Nachfrage deutlich an. Die Zahl der beantragten Prämien für den Kauf von Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeugen stieg nach Informationen der "Rheinischen Post" zwischen Januar und April auf knapp 174.000. Damit habe die Zahl der Förderanträge bereits nach vier Monaten zwei Drittel des gesamten Vorjahresniveaus erreicht

ÖLINDUSTRIE USA

Nach dem Hackerangriff auf die größte Pipeline der USA hat die Regierung in Washington den regionalen Notstand ausgerufen. Dieser Schritt gehe auf die dringende Notwendigkeit ein, "den sofortigen Transport von Benzin, Diesel, Kerosin und anderen Erdölprodukten" sicherzustellen, erklärte das US-Transportministerium. Nach dem Hackerangriff war das gesamte Rohrleitungsnetz der Betreiberfirma Colonial vorübergehend stillgelegt worden. Die Pipeline führt über gut 8.800 Kilometer von Houston im Bundesstaat Texas bis nach New York an der US-Ostküste und versorgt etwa 50 Millionen Verbraucher. Durch die regionale Notstandserklärung kann nun Treibstoff über die Straße in die betroffenen Bundesstaaten transportiert werden.

RWE

will in zahlreichen Industriestaaten einschließlich der USA zum führenden Anbieter erneuerbarer Energien werden.

AURUBIS

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal 2020/21 von höheren Raffinierlöhnen für Recyclingmaterialien, einer hohen Produktnachfrage sowie von seiner Kostendisziplin profitiert. Höheren Energiekosten bremsten dagegen etwas. Am Ausblick hält Aurubis fest. Der Umsatz legte um 23 Prozent auf 4,05 Milliarden Euro zu, das operative Ergebnis vor Steuern um 72 Prozent auf 103 Millionen Euro. Unter dem Strich wies Aurubis 79 Millionen Euro aus, das war ein Plus von 72 Prozent zum Vorjahresquartal.

CARL ZEISS MEDITEC

hat im zweiten Geschäftsquartal dank niedrigerer Vertriebs- und Marketingkosten den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 per Ende September bekräftigt. Das Nettoergebnis erreichte 54,3 (25,1) Millionen Euro, der Umsatz 398,5 (345,3) Millionen. Das EBIT verdoppelte sich auf 89,3 Millionen Euro.

TAG IMMOBILIEN

hat im ersten Quartal dank eines besseren operativen Geschäfts und niedrigeren Steuern mehr verdient. Der Ausblick wurde bestätigt. Die Netto-Ist-Miete erhöht sich um 4,4 Prozent auf 83,1 Millionen Euro. Die FFO I erhöhte sich um 3,6 Millionen auf 45,6 Millionen Euro.

TRATON

will die verbliebenen freien MAN-Aktionäre zwangsabfinden. Das Squeeze-Out-Angebot liegt bei 70,68 Euro sowohl für die Stamm- als auch für die Vorzugsaktie.

SCHERZER & CO

Das Beteiligungsunternehmen erwartet durch den Squeeze-Out der MAN-Minderheitaktionäre einen positiven Ergebnisbeitrag von etwa 5 Millionen Euro.

